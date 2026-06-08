Владельцев питомцев предупредили об опасной борьбе с мышами на даче

Наибольшую угрозу для питомцев представляют открытые яды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие дачники используют яды для борьбы с мышами и крысами, не задумываясь, что такие средства могут представлять смертельную опасность для домашних животных. Ветеринарный врач Елена Фроленко рассказала, какие методы защиты от грызунов считаются безопасными для кошек и собак. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Даже небольшое количество яда может вызвать тяжелое внутреннее кровотечение, поражение печени и нервной системы. Опасен не только прямой контакт с ядом. Кошка или собака могут пострадать, если съедят уже отравленного грызуна», – предупредила Фроленко.

По словам специалиста, наибольшую угрозу для питомцев представляют открытые яды – родентициды, антикоагулянтные препараты, а также зерновые приманки с ароматизаторами. Особенно уязвимы собаки, которые могут принять такие приманки за лакомство, а кошки рискуют отравиться во время охоты на зараженных грызунов.

Эксперт посоветовала использовать более безопасные способы борьбы с мышами: механические и электронные ловушки, ультразвуковые отпугиватели, а также устранить щели в доме и хранить продукты в герметичной упаковке. Если после контакта с приманкой у животного появились тревожные симптомы, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

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