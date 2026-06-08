Глава Тамбовской области Первышов призвал чиновников «не протирать штаны»

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов потребовал от чиновников с коррупционным прошлым не «протирать штаны» на рабочих местах и добровольно уйти с должностей. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов потребовал от чиновников с коррупционным прошлым не «протирать штаны» на рабочих местах и добровольно уйти с должностей. Такое заявление он сделал на оперативном совещании регионального правительства.

«Не позорьтесь, сами все прекрасно знаете. Лучше оставить рабочее место и идти заниматься другими делами», - обратился он к политикам, имеющим темное прошлое.

Тем, кто преследует личные интересы в работе, губернатор пообещал, что никакой защиты со стороны властей они не получат. Первышов подчеркнул, что зачистка от недобросовестных чиновников в областной администрации будет продолжена. Региональное руководство не намерено прикрывать таких сотрудников.

Ранее KP.RU писал, что 13 мая суд в Самаре огласил приговор бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко из-за получения взяток. Он получил 11 лет тюремного заключения с отбыванием срока в колонии строгого режима. Наказание также получили и его подчиненные, замешанные в преступных схемах.