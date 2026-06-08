Как распознать опухоль мозга: от усталости до мигрени

Эксперт Басанов: Опухоли мозга могут маскироваться под усталость или мигрень Фото: Андрей КАРА. Перейти в Фотобанк КП

Зачастую опухоли мозга маскируются под усталость, тошноту, нарушение координации, ухудшение памяти, речи и зрения; мигрень или судороги. Как РИАМО рассказал кандидат медицинских наук, врач-онколог Руслан Басанов, симптомы зависят от того, где расположен очаг.

Часть опухолей растет медленно, однако некоторые ведут себя агрессивно и требуют оперативного лечения. Именно поэтому при подозрительных симптомах не стоит ждать, что все пройдет само - лучше обратиться к врачу.

Лечение зависит от типа опухоли, ее размера и расположения, степени злокачественности и общего состояния пациента. После операции или вместо нее, если удаление невозможно, зачастую подключают лучевую терапию. Она уничтожает оставшиеся опухолевые клетки, а также снижает риск рецидива.

Крайне важна и командная работа, в которую входят нейрохирург, онколог, радиотерапевт, специалист по визуализации и, при необходимости, врачи ядерной медицины. Такой подход дает шанс лечить опухоли максимально точно и с меньшими последствиями для качества жизни.

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