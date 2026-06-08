Bloomberg: в Европе хотят заручиться одобрением Трампа на разминирование Ормуза Фото: REUTERS.

Европейские союзники Соединенных Штатов Америки намерены получить одобрение президента Дональда Трампа на проведение миссии по разминированию Ормузского пролива. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос планируют поднять в рамках предстоящего саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бен. В публикации отмечается, что получение согласия Трампа на эту операцию — одна из главных целей ближневосточной повестки встречи. При этом представители Британии и Франции готовы начать обсуждение деталей операции уже с Ираном. Окончательное решение Трампа пока остается неясным.

Ранее Великобритания и Франция разработали планы многонациональной операции по разминированию Ормузского пролива. Судоходство в Персидском заливе почти прекратилось из-за конфликта США и Ирана, и сейчас стороны пытаются восстановить трафик через напряженные переговоры о временном соглашении.

Между тем, ситуация в Ормузском проливе остается неспокойной. Центральное командование ВС США сообщило о перехвате двух иранских беспилотников-камикадзе в районе Ормузского пролива 6 июня, которые угрожали международному судоходству.