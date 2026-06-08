В РФ внесли в реестр террористов 14 боевиков украинского нацбатальона «Айдар»* Фото: REUTERS.

Члены очередного украинского националистического батальона, на этот раз «Айдара»*, внесены в реестр террористов и экстремистов на территории Российской Федерации. Согласно данным на официальном сайте Росфинмониторинга, в общей сложности в список попали 14 боевиков, занимавшихся разбоем, насилием, убийствами гражданских и другими военными преступлениями.

Большая часть боевиков - мужчины среднего возраста, уроженцы сельской местности на Украине. Есть и те, кто застали СССР и уже были достаточно взрослыми при УССР, чтобы, по идее, понимать абсурдность членства в нацбатальонах. Впрочем, возможно, они и их родители тогда были среди коллаборантов.

В октябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил 15 членов украинского батальона «Айдар»* к лишению свободы на 15-21 год за захват власти и терроризм, включая подготовку терактов.

Ранее KP.RU сообщил, что командир другого украинского нацбатальона, кто бы сомневался, оказался выходцем из польской военной частной организации.

* - организация, признанная террористической и экстремистской в России