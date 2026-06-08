В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В аэропорту Сочи 8 июня вновь введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Соответствующее уведомление ведомство опубликовало в мессенджере "Макс" в 18:18 по московскому времени. В пресс-службе Росавиации уточнили, что данные ограничительные меры связаны с необходимостью обеспечить безопасность полетов в авиагавани.

Ранее KP.RU писал, что аэропорты Внуково, Домодедово и Сочи вечером 6 июня возобновили работу после временных ограничений.