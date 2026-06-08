Можно ли установить надувной бассейн у подъезда: юрист дал четкий ответ

Во дворе можно ставить бассейн без разрешений. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую погоду у жителей многоквартирных домов часто возникает желание установить во дворе небольшой бассейн. Юрист Алексей Голубев пояснил, что с юридической точки зрения поставить некапитальный надувной или каркасный бассейн возможно, но при этом есть нюансы, которые стоит учитывать. Об этом пишет mk.ru.

Как предупредил юрист, поставить бассейн на придомовой территории можно, специальных согласований для этого не требуется. Однако без общего собрания собственников нет гарантии, что соседям это понравится. Если во время использования бассейна произойдет несчастный случай, ответственность может лечь на человека, который его установил.

Он добавил, что финансовая сторона тоже имеет значение. Кроме стоимости бассейна и шланга, каждое наполнение водой может стоить от нескольких сотен до тысячи рублей, в зависимости от температуры воды.

Кроме того, в жару опасно оставлять в автомобилях детей, животных и емкости под давлением или легковоспламеняющиеся предметы. Высокая температура делает такие предметы крайне опасными, а москвичам нужно учитывать новые реалии городской «субтропической» погоды.

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