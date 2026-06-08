В Госдуме рассмотрят проект закона об утверждении МВД профессий для мигрантов

Ранее Госдума России приняла несколько законов, ужесточающих надзор за мигрантами в стране. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

9 июня Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект, который передаст МВД России полномочия Минтруда России по утверждению списков профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

«В процедуре первого чтения во вторник, 9 июня планируется рассмотреть законопроект о передаче МВД РФ полномочий Минтруда России по утверждению перечней профессий квалифицированных иностранных специалистов, имеющих право на получение вида на жительство в упрощенном порядке, а также трудоустраивающихся по профессии вне квот, установленных Минтрудом по заявкам регионов», - говорится в публикации.

Уточняется, что 10 июня рассмотрят две инициативы по увеличению государственных пошлин для иностранных граждан, включая оформление российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это позволит дополнительно пополнять бюджет на 15 млрд рублей в год. Цель - защита интересов граждан РФ и повышение безопасности.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума России приняла несколько законов, ужесточающих надзор за мигрантами в стране.