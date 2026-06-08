Володин: Госдума 9 июня обсудит второй пакет мер против мошенников

Володин отметил, что ранее принятые меры против аферистов уже показывают результат в РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Госдума 9 июня рассмотрит во втором чтении второй пакет законодательных мер против телефонных и интернет-аферистов. Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин.

«Защита наших граждан и их сбережений от киберпреступников - среди приоритетов депутатской работы», - подчеркнул он.

Законопроект предусматривает ряд новых инструментов защиты граждан. Так, абоненты смогут самостоятельно блокировать входящие международные звонки. Также родители получат право уведомлять операторов связи об использовании sim-карты ребенком. Это позволит обеспечить несовершеннолетним безопасный контент. Помимо этого, для физических лиц введут ограничение на количество банковских карт - не более 20.

Володин отметил, что ранее принятые меры уже показывают результат. Новый пакет призван закрыть оставшиеся лазейки, которыми пользуются кибермошенники.

Прежде в МВД напомнили россиянам, какие предлоги используют злоумышленники ради кражи личных данных. Из наиболее популярных схем числятся: предложения по продлению договора связи или же замена медицинского полиса.