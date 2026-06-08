Сотрудница чешского зоопарка пострадала из-за нападения гигантского кенгуру Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В зоопарке чешского города Пльзень самец гигантского кенгуру напал на сотрудницу, которая за ним ухаживала. Об этом сообщил новостной портал Novinky.

Инцидент произошел во время планового кормления. Женщина получила многочисленные глубокие раны верхней части тела и была экстренно доставлена в больницу. Причины внезапной агрессии кенгуру пока неизвестны. Обстоятельства случившегося расследует полиция.

Гигантские кенгуру могут весить до 80 кг при длине тела до 120 см, в пльзеньском зоопарке они содержатся в общем вольере с другими видами кенгуру и птицами эму. Нападения на людей со стороны этих животных случаются крайне редко.

Ранее KP.RU писал, что в контактном зоопарке Подмосковья 10-летний мальчик пострадал от копыта взрослой самки оленя, которая защищала своего детеныша, когда ребенок попытался его погладить. По данным источника в правоохранительных органах, у мальчика рассечена голова, к счастью, сотрясения нет. Делом занимается полиция.