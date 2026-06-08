Шесть новых кластеров «Профессионалитета»: как Нижегородская область готовит кадры для экономики

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

В 2027 году в Нижегородской области появится сразу шесть новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет». Инициативу региона одобрили в Министерстве просвещения РФ. Из почти четырёх сотен рассмотренных заявок поддержку получили лишь 95. Как отметил губернатор Глеб Никитин, с учётом 16 действующих кластеров и трёх, открывающихся в этом году, в 2027-м в регионе их будет уже 25.

Глава области поблагодарил министерство за поддержку и возможность поступательно развивать среднее профессиональное образование.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

«Программа „Профессионалитет“ — это новые возможности и для студентов, и для их педагогов, и для предприятий, которые заинтересованы в молодых высококвалифицированных кадрах. Проект позволяет вдохнуть новую жизнь в учебные пространства, усовершенствовать образовательные программы, а главное — выстроить бесшовность перехода выпускников на рабочее место», — заявил Глеб Никитин.

Он также подчеркнул, что сеть кластеров охватывает разные отрасли экономики, включая социальную сферу. Ранее запустили педагогический кластер в Дзержинске, а теперь откроют второй центр компетенций — в Нижегородском губернском колледже. Огромной победой губернатор назвал создание медицинского кластера на базе Нижегородского медицинского колледжа. Здесь со следующего года начнут готовить экспертов в области клинической и профилактической медицины. В новом педагогическом кластере предусмотрят шесть профилей: от дошкольного образования до коррекционной педагогики.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

В кластер по клинической и профилактической медицине скооперируются Нижегородский медицинский колледж и его филиалы, Арзамасский медколледж и 24 организации здравоохранения. Здесь будут обучать лаборантов, стоматологов и медсестёр.

Замгубернатора Андрей Чечерин напомнил, что «Профессионалитет» входит в нацпроект «Молодёжь и дети», что подчёркивает его значимость для технологической независимости страны. Задача региона — охватить проектом все учреждения среднего профессионального образования.

Поддержку также получил топливно-энергетический кластер при Нижегородском техникуме городского хозяйства (подготовка сварщиков, слесарей, специалистов по эксплуатации тепловых станций и водоснабжению). Судостроительный кластер создадут при Сормовском механическом техникуме. В нём будут готовить специалистов по девяти профессиям, включая судостроителе-судоремонтников и электромонтёров. В сельскохозяйственном кластере при Нижегородском технологическом техникуме станут специализироваться в подготовке кадров для переработки продукции, в том числе, для контроля качества, обслуживания оборудования и производства масел. В радиоэлектронном кластере при Арзамасском приборостроительном колледже будут проходить подготовку специалисты по программному обеспечению радиоэлектронной отрасли, технической эксплуатации информационных систем и обслуживанию авиационного оборудования.

Фото: Александр ВОЛОЖАНИН.

Министр образования Михаил Пучков резюмировал: главная ценность «Профессионалитета» — прямая связь с будущим работодателем. Программы обучения для проекта создают практики с предприятий, а не теоретики. Это гарантирует, что студенты учат только то, что действительно пригодится в профессиональной деятельности и к выпуску готовы стать полноценной частью трудовых коллективов.

Финансирование проекта увеличено при поддержке «Единой России», а выстраивание сквозной модели «школа — колледж или вуз — предприятие» заложено в народной программе партии.

Напомним, что нацпроект «Молодёжь и дети» реализуется с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.