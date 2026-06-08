Минэнерго создало штаб для стабилизации ситуации с поставками топлива на юге РФ Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Министерство энергетики РФ сформировало отраслевой штаб для стабилизации ситуации с поставками топлива на юге страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В Минэнерго сформирован отраслевой штаб. Он работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в Минэнерго, в задачи сформированного штаба входит обеспечение стабильной работы всего топливно-энергетического комплекса страны.

Ранее KP.RU сообщал, что сложности с поставками топлива в некоторых южных регионах России связаны с увеличением числа атак со стороны Вооруженных сил Украины на предприятия ТЭК.

Как заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в настоящий момент Минэнерго предпринимает необходимые меры, чтобы не допустить дефицит топлива в Крыму.