Дмитриев поблагодарил лидера АдГ за поздравление Андреевой с победой Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев поблагодарил сопредседателя немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алису Вайдель за поздравление российской теннисистки Мирры Андреевой с победой на Roland Garros. Свое сообщение он опубликовал в соцсети X.

«Уважаемая Алиса Вайдель, лидер самой популярной партии в Германии и голос немецкого народа, спасибо вам за ваш добрый комментарий о Мирре и за вашу поддержку аполитичности спорта», — написал Дмитриев.

В финале турнира Большого шлема Андреева обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньскую. Эта победа на Roland Garros сделала ее первой россиянкой за 12 лет, выигравшей одиночный турнир такого уровня после Марии Шараповой.

Алис Вайдель поздравила Мирру Андрееву с победой, отметив, что спорт должен быть вне политики, а на первом плане — достижения атлетов. Она также обратила внимание, что 19-летнюю россиянку лишили полагающихся почестей, на церемонии отсутствовали флаг и гимн страны, так как с 2022 года российские теннисисты выступают в нейтральном статусе.

Ранее Дмитриев назвал рост популярности партии АдГ следствием провалов канцлера Фридриха Мерца в экономике, миграционной и энергетической политике, цензуре и разжигании конфликта.