Эндокринолог Хайкина: в сутки можно съедать не больше 100-150 граммов черешни Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Эндокринолог и нутрициолог Дарья Хайкина назвала безопасную суточную норму черешни. По ее словам, оптимальная порция ягод составляет около 100–150 граммов в сутки. А вот если увеличить эту порцию, то могут быть серьезные проблемы с здоровьем.

Врач рекомендовала употреблять черешню после основного приема пищи, а не натощак, поскольку избыточное количество может привести к вздутию живота и резким колебаниям уровня сахара в крови.

Кроме того, специалист обратила внимание на наличие в черешне мелатонина — вещества, регулирующего циклы сна и бодрствования. В беседе с Lenta.ru, эксперт отметила, что умеренное употребление этих ягод во второй половине дня способствует более легкому засыпанию и улучшает качество ночного отдыха.

Ранее, в Роспотребнадзоре отметили, что прежде чем покупать клубнику или черешню, надо обратить на внешний вид ягод

Ягода должны быть сухими, ярко-красными, без признаков гниения или плесени. Например, свежесть клубники можно определить по наличию зеленых листиков вокруг ягоды.

А черешня должна обладать глянцевым блеском и быть гладкой и чистой, равномерного цвета с зеленым черешком, передает 360.ru.

100 г черешни содержится примерно 10—12 г природного сахара, и съев больше 500 г, можно дать мощную нагрузку на поджелудочную железу и печень, так как избыток фруктозы напрямую уходит в жировую ткань, рассказала в беседе с RT врач-диетолог Ирина Писарева.