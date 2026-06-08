Москва выступила против положений доклада МАГАТЭ: они противоречат юрисдикции РФ над ЗАЭС

Постпред Ульянов: Россия не согласна с текстом доклада МАГАТЭ по ЗАЭС Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона не согласна с положениями доклада МАГАТЭ. Текст документа противоречит юрисдикции РФ над Запорожской атомной электростанцией и другими объектами. Позицию Москвы озвучил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитирует постпредство.

Дипломат напомнил, что Москва не согласится с положениями готовящегося доклада или другими документами, которые не признают распространения российской юрисдикции на ряд объектов. Постпред сообщил, что в МАГАТЭ неверно трактуют государственную принадлежность некоторых ядерных объектов.

"Повторно отмечаем, что Запорожская АЭС, ядерные установки в Севастополе, а также места вне установок в Крыму, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях находятся на российской территории и под российской юрисдикцией", - процитировало Михаила Ульянова ведомство.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с Москвой и Киевом после нарушения режима прекращения огня на ЗАЭС. Он уведомил, что контакты направлены на сохранение договоренностей о тишине вокруг станции.