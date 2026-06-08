В ОП назвали свадьбу серьезной финансовой нагрузкой: как государство может поддержать молодых

Член ОП Рыбальченко предложил оказывать господдержку молодожёнам Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ может начать содействовать молодоженам для роста числа браков в стране. Не все могут себе позволить широко отпраздновать свадьбу. В связи с этим член ОП Сергей Рыбальченко предложил оказывать молодоженам государственную поддержку. Так он сказал в диалоге с ТАСС.

Сергей Рыбальченко назвал свадьбу серьезной финансовой нагрузкой. Он сообщил, что некоторые регионы уже ввели меры поддержки для ряда категорий невест и женихов.

"Государство должно проявить особую заботу [в отношении молодожен]" - констатировал Сергей Рыбальченко.

В 2025 году зафиксировали существенный рост числа браков в России. Количество таких заявлений увеличилось в 2,5 раза за три года. Так, в 2021 году расписались 1 114 833 пары. В 2023 году зарегистрировано свыше 2 миллионов 600 тысяч заявлений.