В Европе указали на вмешательство ЕС в армянские выборы: Запад намерен ослабить влияние РФ в регионе

Евродепутат Мариани заявил о вмешательстве ЕС в выборы в Армении Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Армении 7 июня прошли парламентские выборы. Евросоюз вмешался в процесс под видом помощи. Так сказал евродепутат Тьерри Мариани в беседе с "Известиями".

Он отметил, что ЕС активно вмешивается в главные политические процессы в Ереване. Депутат напомнил, что Евросоюз регулярно выступает с множественными обещаниями разного характера. При этом реальные достижения ЕС "еще надо поискать", добавил политик.

"За этой показной щедростью стоит цель, которая на самом деле не особенно скрывается: ослабить российское влияние в регионе. Армяне заслуживают большего, чем быть инструментом геополитики", - заключил Тьерри Мариани.

Утром 8 июня ЦИК опубликовал итоговые данные парламентских выборов в Армении. Результаты указывают на победу "Гражданского договора". Партия премьера Армении Никола Пашиняна получила 49,81% голосов.