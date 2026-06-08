Игра Pokemon Go могла быть использована в военных целях: куда пошли собранные игроками изображения

Trouw: фото игроков Pokemon Go могли использовать для системы навигации БПЛА. Фото: Vernon Yuen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Собранные игроками Pokemon Go изображения могли быть применены при создании системы навигации боевых БПЛА. Участники игры сделали миллиарды снимков окружающей среды. Эти сканы впоследствии получила компания Niantic Spatial, узнала газета Trouw.

Утверждается, что на основе данных игроков был обучен трехмерный навигационный ИИ-модуль. Он позволяет определять местоположение даже при отсутствии GPS-сигнала.

В материале сказано, что Niantic Spatial с 2025 года стала сотрудничать с компанией Vantor. Организация использует систему визуального позиционирования для навигации военных дронов. Выходит, что игроки Pokemon Go "косвенно внесли вклад в военную инфраструктуру".

Между тем номера телефонов все чаще попадают в базы, которыми пользуются мошенники. Важно понимать, как определить, находится ли в списке ваш номер. Главным признаком является увеличение числа подозрительных звонков и сообщений.