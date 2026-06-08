В Совфеде предложили существенно увеличить МРОТ: Артамонов указал на повышение стоимости жизни

Сенатор Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть более 27 тысяч рублей. Сенатор Анатолий Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 000 рублей. Он объяснил инициативу повышением стоимости жизни. Об этом глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порассуждал в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ.

Сенатор уточнил, что поднимать МРОТ необходимо "исходя из возможностей" бюджета. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 40 тысяч рублей - оптимальное значение с учетом потребностей граждан.

"Рыночные цены растут, людям надо как-то жить. <…> Я иногда хожу с супругой в магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше", - подытожил Анатолий Артамонов.

Как сообщил премьер России Михаил Мишустин, экономика страны с 2027 года должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Он отметил, что для перехода к таким темпам необходимо запустить новый инвестиционный цикл.