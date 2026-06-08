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НовостиЭкономика8 июня 2026 23:43

В Совфеде предложили существенно увеличить МРОТ: Артамонов указал на повышение стоимости жизни

Сенатор Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 тысяч рублей
Алина КОЧНЕВА
Сенатор Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 тысяч рублей

Сенатор Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В настоящий момент минимальный размер оплаты труда в России составляет чуть более 27 тысяч рублей. Сенатор Анатолий Артамонов предложил повысить МРОТ до 40 000 рублей. Он объяснил инициативу повышением стоимости жизни. Об этом глава комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам порассуждал в беседе с ТАСС на полях ПМЭФ.

Сенатор уточнил, что поднимать МРОТ необходимо "исходя из возможностей" бюджета. По его словам, минимальный размер оплаты труда в 40 тысяч рублей - оптимальное значение с учетом потребностей граждан.

"Рыночные цены растут, людям надо как-то жить. <…> Я иногда хожу с супругой в магазин, а оплачиваю я, и я вижу, что покупаем одно и то же практически, а плачу намного больше", - подытожил Анатолий Артамонов.

Как сообщил премьер России Михаил Мишустин, экономика страны с 2027 года должна вернуться к устойчивому сбалансированному росту. Он отметил, что для перехода к таким темпам необходимо запустить новый инвестиционный цикл.