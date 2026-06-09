Россиянам рассказали, когда при разводе можно разделить предметы из игровых аккаунтов

При разводе россияне могут поделить не только фотографии и имущество, но и активы игровых аккаунтов. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Россияне при разводе могут делить не только имущество, но и виртуальные активы из игровых аккаунтов. Об этом напомнила юрист Ольга Черемных.

Речь идёт о персонажах, их обликах (скинах), игровом инвентаре и других активах. При разделе имущества одному из супругов может быть назначена денежная компенсация, если активы остаются в собственности другого супруга.

«Можно провести оценку стоимости аккаунта, например, с выплатой доли второму супругу, если в брачном договоре или соглашении о разделе имущества стороны не изменили режим совместной собственности и аккаунт формировался за счет общих средств», - сказала Черемных ТАСС, отметив что определить, какие именно активы находились на аккаунте к моменту развода, бывает сложно.

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