У берегов Омана терпит бедствие торговое судно MT Marivex: названы возможные причины пожара на борту

У берегов Омана горит судно с индийским экипажем после возможной атаки ВС США Фото: REUTERS.

Торговое судно MT Marivex терпит бедствие у острова Масира в Омане. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает газета India Today.

Сигнал тревоги экипаж, состоящий из 24 граждан Индии, подал днём 8 июня. Причиной стал пожар, вспыхнувший на борту. Сейчас корабль начал тонуть, на данный момент судьба судна неизвестна.

Журналисты отмечают, что возгорание могло произойти из-за атаки, нанесенном предположительно Военно-морскими силами Соединенных Штатов Америки.

При этом в Министерстве судоходства Индии успокаивают общественность. По словам чиновников, жизням членов экипажа ничто не угрожает. К разрешению ситуации подключились чиновники МИД Индии, Министерства обороны, национальных ВМС и дипломатических представительств за рубежом.

Накануне Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что Вооруженные силы Соединенных Штатов атаковали нефтяной танкер под флагом Палау, который пытался пройти в Иран через Оманский залив. Отмечается, что американские военнослужащие выпустили ракету с авианосца Abraham Lincoln по нефтяному танкеру. Боеприпас попал по машинному и рулевому отсекам судна.

Напомним, 6 июня авианосец HMS Prince of Wales Военно-морских сил Британии, направленный в Северную Атлантику для участия в учениях стран Североатлантического альянса, вышел из строя в ходе маневров. Речь идет о незначительной технической неисправности, связанной с гребным валом. Из-за выявленного дефекта корабль был вынужден зайти в норвежский порт Ставангер для проведения ремонтных работ.

А днем ранее два грузовых судна «Натра» и «Циркон» были атакованы беспилотниками ночью в Азовском море на пути из Турции в Ростов-на-Дону. Погибли пять азербайджанских моряков.

До этого министерство иностранных дел Турции сообщил об атаке беспилотника на сухогруз в Черном море, принадлежащий турецкому владельцу. Как заявили в ведомстве, в результате инцидента есть раненые. Отмечается, что судно, принадлежащее турецкому владельцу, шло под флагом Вануату. Корабль перевозил сухие грузы. Судно направлялось в Турцию из порта в Одессе.