Роскачество: сухой хвостик и хруст арбуза не укажут на его вкусовые качества Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением лета на прилавках магазинов появились первые арбузы. В пресс-службе Роскачества рассказали, как выбрать качественную ягоду и на что нужно обратить внимание, чтобы не разочароваться.

Вкус определяет не только зрелость, но и сорт. Ранние сорта созревают быстрее, но получают меньше солнечного света, такие плоды обычно менее крупные (весом 7–10 килограммов), они уступают по сладости поздним сортам и хранятся недолго — всего одну-две недели. Для увеличения срока хранения их часто собирают слегка недозревшими. Содержание сахаров в таких арбузах не достигает даже минимального порога зрелости в 11% (11–12% — средняя сладость, около 14% — высокая), пишет Life.ru.

На что обратить внимание при выборе арбуза:

Звук: при постукивании звук должен быть гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук указывает на перезрелость, а слишком звонкий — на незрелость.

Корка: у спелого плода она обычно матовая. Сильный глянец может говорить о том, что арбуз не дозрел.

Земляное пятно: должно быть ярко-желтым и единственным. Насыщенный цвет пятна свидетельствует о своевременном сборе.

Уже дома можно провести дополнительную проверку: опустив арбуз в ванну с водой, нужно убедиться, что он не тонет. Если плод идет ко дну, это может свидетельствовать о его перезрелости.

А вот на сухой хвостик ориентироваться не нужно, он высыхает за время транспортировке. Так же на вкус не укажет хруст при сжатии (арбуз хрустит лишь один раз, часто еще во время перевозки).

Что касается безопасности, исследования Роскачества показали, что содержание нитратов в проверенных арбузах из разных торговых точек не превышало допустимых норм. Главное правило перед употреблением — тщательно вымыть продукт. Так же покупатель имеет право попросить продавца продемонстрировать сертификаты соответствия и безопасности на товар. Если для продажи используются измерительные приборы, в доступном месте должны быть установлены контрольные приборы для проверки их точности.

На избыток нитратов могут указывать слишком яркая красная мякоть с фиолетовым оттенком, кислый запах. Однако точно определить количество нитратов на глаз невозможно, поэтому лучше использовать нитрат-тестер, рассказала «Газета.Ru» доктор сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой ХимБиотех Московского Политеха Нина Мясищева.

Кстати, агрономы допускают, что летом 2026 года арбузы и дыни можно будет выращивать не только на юге. Дыни менее требовательны к условиям и легче адаптируются к погодным колебаниям, поэтому подходят даже тем, кто только начинает знакомство с бахчевыми культурами, пишет Царьград.