Дизайнер Скороходова: летом 2026 года в тренде минималистичные купальники Фото: Андрей ТАНАЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В центральной части России уже по-летнему тепло, и открытие купального сезона – вопрос нескольких недель. Дизайнер и основатель собственного бренда Анна Скороходова рассказала, какие купальники в 2026 году особо популярны, и почему некоторые модели требуют особого внимания.

Прежде всего, установился тренд на минималистичные купальники с правильной посадкой, важно проследить за плотностью ткани – она должна быть максимальной, а этом не нужно экономить.

Самыми популярными оттенками стали шоколадный, молочный, графитовый, сапфировый. Эти нейтральные цвета подойдут почти каждой, а те, кто не боятся привлекать к себе внимание, могут попробовать летом красный, апельсиновый, сливочный цвета.

- А оливковый, как всегда, красиво смотрится на загоревшей коже, — рассказала Скороходова в беседе с 360.ru.

летом 2026 года так же вошли в популярность модели в ретро-стиле. Модницы отдают предпочтение принту в горошек, в полоску, с высокой посадкой.

Так же актуальны купальники в спортивном стиле: с топами-бра, рашгардами, чтобы не только лежать у бассейна, но и кататься на сап-бордах.

А вот от купальников со стразами, множеством завязок и кислотных цветов эксперт призвала в этом сезоне отказаться.

В летнем сезоне так же актуален максимализм: крупные украшения, яркие цвета и винтажные аксессуары. Очки в стиле 60–70-х и плетеные сумки из экокожи лидируют среди трендов сезона весна-лето, пишет Царьград.

Говоря о летнем отдыхе, эксперты не устают напоминать о солнцезащитных средствах. В контексте загара часто говорят о двух типах лучей — UVA и UVB. UVB быстрее напоминают о себе ожогом: кожа краснеет, болит, шелушится. UVA действуют менее заметно, но глубже проникают в кожу и участвуют в фотостарении — пигментации, сухости, морщинах, потере упругости. Поэтому на солнцезащитных средствах важна не только цифра SPF, но и защита широкого спектра: от UVA и UVB, пишет RT.