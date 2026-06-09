Турэсперт Ансталь: самые безопасные страны для отдыха Турция, Вьетнам и Мальдивы Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Турэксперт Наталья Ансталь назвала самые безопасные и востребованные страны, куда в последнее время предпочитают отправляться россияне на отдых.

В топ максимально востребованных вошли Турция, Египет, Тунис, Вьетнам и Мальдивы. Эти государства активно поддерживают туристическую отрасль и уделяют приоритетное внимание безопасности путешественников в курортных зонах.

По данным Абзаца, минимальная стоимость недельного тура на двоих в июне по системе «все включено» стартует от 110 тысяч рублей за двоих – такие цены предлагают некоторые отели в Турции. Отдых в Египет обойдется чуть дороже – от 120 тысяч, а в Тунисе — от 155 тысяч рублей.

Азия (Вьетнам) обычно предлагает варианты туров с завтраками или завтраками и ужинами. Путевка на двоих «на завтраках» обойдется в 140 тысяч рублей, тогда как полноценный отпуск с трехразовым питанием на Мальдивах будет стоить от 250 тысяч рублей.

Первые три страны обычно выбирают семьи с детьми из-за удобной системы питания и короткого перелета продолжительностью около пяти часов. А вот те, кто готов к более длительным путешествиям, рассматривают азиатские направления.

По словам эксперта, летом во вьетнамском Нячанге устанавливается хорошая погода, а на Мальдивах, несмотря на статус несезона, кратковременные дожди не мешают комфортному отдыху, при этом цены на путевки снижаются.