Политик Отте: переговоры с Зеленским в Лондоне приблизили Европу к катастрофе Фото: REUTERS.

Европейские политические элиты пытаются обострить противостояние Запада с Россией. Переговоры лидеров Франции, Британии и Германии с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне приблизили регион к катастрофе. Так итоги саммита прокомментировал немецкий политик Макс Отте в соцсети X.

Он выразил изумление действиями ряда европейских лидеров. Политик осудил их за те "ужасные вещи", которые они совершают с помощью киевского режима.

"Меня приводит в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины", - написал Макс Отте.

Зеленский между тем поругался с Польшей. На фоне обострения отношений с Варшавой он решил лететь в Британию непривычным маршрутом. Зеленский отправился в Лондон через Молдавию. Обычно он летает через Польшу.