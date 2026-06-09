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НовостиВ мире9 июня 2026 3:58

"Эскалируют войну Запада с Россией": в Берлине раскритиковали евротройку за поддержку Зеленского

Политик Отте: переговоры с Зеленским в Лондоне приблизили Европу к катастрофе
Алина КОЧНЕВА
Политик Отте: переговоры с Зеленским в Лондоне приблизили Европу к катастрофе

Политик Отте: переговоры с Зеленским в Лондоне приблизили Европу к катастрофе

Фото: REUTERS.

Европейские политические элиты пытаются обострить противостояние Запада с Россией. Переговоры лидеров Франции, Британии и Германии с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне приблизили регион к катастрофе. Так итоги саммита прокомментировал немецкий политик Макс Отте в соцсети X.

Он выразил изумление действиями ряда европейских лидеров. Политик осудил их за те "ужасные вещи", которые они совершают с помощью киевского режима.

"Меня приводит в изумление то, с каким упорством наши европейские лидеры (Макрон, Стармер, Мерц, фон дер Ляйен и Каллас) поддерживают и эскалируют войну Запада с Россией посредством Украины", - написал Макс Отте.

Зеленский между тем поругался с Польшей. На фоне обострения отношений с Варшавой он решил лететь в Британию непривычным маршрутом. Зеленский отправился в Лондон через Молдавию. Обычно он летает через Польшу.