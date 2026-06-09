В ЕС забили тревогу из-за признания Мадьяра о российском газе

Мюллер увидел угрозу политике ЕС в заявлениях Мадьяра о закупках газа из РФ. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер назвал заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о закупках российского газа угрозой устойчивости энергетической политики Евросоюза (ЕС). В июне венгерский премьер признал, что страна, несмотря на стремление к диверсификации, не сможет полностью отказаться от поставок нефти и газа из России.

В депутатском запросе Мюллера, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», отмечается, что Европейская комиссия (ЕК) неоднократно заявляла о необходимости полной независимости от российского ископаемого топлива. Депутат ЕП заявил, что слова Мадьяра вызывают серьезные вопросы о реальных намерениях некоторых государств-членов ЕС отказаться от российских энергоресурсов. Он призвал ЕК запросить у Венгрии план исключения российских энергоносителей и принять меры для полного эмбарго на их импорт.

ЕС окончательно утвердил план поэтапного отказа от импорта российского газа, включая сжиженный природный газ (СПГ). Решение было принято 26 января 2026 года и вступило в силу после одобрения Советом ЕС и Европарламентом. Полный запрет на импорт российского СПГ вступит в силу с января 2027 года, а на трубопроводный газ — с 30 сентября того же года.

Как писал KP.RU, ранее итальянское издание L'Antidiplomatico предрекло странам Европы энергетическую катастрофу из-за отказа от российского газа.