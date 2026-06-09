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НовостиВ мире9 июня 2026 6:42

Дмитриев прокомментировал участившиеся протесты против Мерца

Дмитриев: немцы разочарованы, они устали от ошибок политиков
Людмила МИТРОХИНА
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: REUTERS.

Население Германии устало от неэффективной политики. Об этом рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал протесты против канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Немцы устали от упорных неудач в исправлении неправильной политики", — резюмировал он в своем канале соцсети X.

Напомним, в понедельник, 8 июня, портал rbb24 сообщил о многотысячной демонстрации против правительства ФРГ и миграционной политики у Бранденбургских ворот в Берлине.

Ранее KP.RU передал слова Дмитриева о том, что кризис в ЕС будет только нарастать. Политики с опозданием в месяц начали реагировать и пытаться минимизировать последствия. Дмитриев уверен, что теперь действия Запада не увенчаются успехом. Хотя Европа уже давно могла бы закончить свои страдания, если бы перестала сеять хаос и начала сотрудничать с РФ.