Аллигатор помог полиции поймать нарушителя: что случилось

Аллигатор помог полиции Луизианы задержать нетрезвого водителя. Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В американском штате Луизиана аллигатор помог правоохранителям задержать мужчину, пытавшегося скрыться после остановки за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в округе Джефферсон-Пэриш. Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 40-летний Виктор Ривас. Однако после остановки мужчина решил скрыться и бросился бежать через болотистую местность.

Во время побега на Риваса напал аллигатор. Мужчине удалось отбиться от хищника, однако полученные травмы не позволили ему уйти от преследования. Вскоре полицейские задержали беглеца.

Пострадавшего доставили в больницу с рваными ранами рук. После оказания медицинской помощи его взяли под стражу.

В полиции отметили, что этот случай стал наглядным примером того, что вождение в нетрезвом виде может привести к серьезным и совершенно непредсказуемым последствиям.

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