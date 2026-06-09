Трамп не хочет возобновлять атаки на Иран, предпочитая им морскую блокаду Фото: REUTERS.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что ему не хочется возобновлять удары по Ирану. Глава Белого дома отметил, что морская блокада оказалась эффективнее. Своим мнением американский лидер поделился у трапа самолета после посещения игры НБА в Нью-Йорке.

По словам Трампа, две-три недели американских ударов по Ирану ничего не оставит от страны.

«Но (Ормузский пролив - Прим. Ред.) не откроется еще месяцы. Если мы будем бомбить, то много людей погибнет. Кто этого хочет? Я - не хочу», - признался американский лидер, добавив, что морская блокада более эффективный инструмент.

Накануне президент США допустил возможность проведения военной операции в Иране с высадкой американского спецназа, если переговоры между Вашингтоном и Тегераном окажутся безрезультатными.

Телеканал CNN подсчитал, что Дональд Трамп за последние два месяца 37 раз заявил, что сделка с Ираном вот-вот состоится. Отмечается, что чаще всего лидер Белого дома обещал разрешение конфликта на Ближнем Востоке у себя в социальных сетях.