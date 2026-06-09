Сколько россияне тратят на онлайн-покупки: сумма выросла в 100 раз Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители России ежемесячно оставляют в Сети почти 30 тысяч рублей. Аналитический центр ВЦИОМ зафиксировал резкий скачок трат: за последние пять лет эта сумма выросла в 2,6 раза.

За 15 лет число заказов в интернете выросло минимум в сто раз. По прогнозам агентства Data Insight, к концу 2026 года показатель достигнет 10 миллиардов, не считая цифровых услуг.

Если в 2011 году онлайн-покупки делали лишь трое из десяти, то сегодня — рекордные девять. Главной категорией по-прежнему остается одежда и обувь, также в топе — билеты, электроника и товары для дома.

Вопреки стереотипам, шопинг в Сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке: обеспеченные пользователи тратят около 51 тысячи рублей, а люди со скромным бюджетом — около 21 тысячи.

Принципиальных противников онлайн-торговли за 15 лет стало втрое меньше. Россияне по-прежнему не решаются покупать через интернет домашних питомцев, валюту и крупную бытовую технику, так как там важен личный контакт.

Ещё в 2025 году KP.RU проводил опрос на тему покупки одежды на маркетплейсах. Ровно половина респондентов призналась, что полностью перешли на шоппинг в Сети.