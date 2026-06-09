В Туве задержан соучастник убийства подростка в Ак-Довураке Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барун-Хемчикский следственный отдел СК России по Республике Тыва расследует уголовное дело о смерти 14-летнего жителя в больнице по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что соучастник убийства несовершеннолетнего задержан.

Следственный органы рассказали, что 31 мая 2023 года около 23 часов в Ак-Довураке двое пьяных молодых людей напали с ножом и камнем на 14-летнего. Несовершеннолетний получил ранения разной степени тяжести и скончался в больнице.

Следователь с участием второго фигуранта проводит следственные действия для установления обстоятельств и квалификации преступления. Скоро ему предъявят обвинение, и материалы направят в суд для избрания меры пресечения — заключения под стражу.

Ранее KP.RU раскрыл подробности этого громкого дела. А также рассказал, почему не могли так долго выйти на след убийц. Отмечается, что пришлось задействовать все способы раскрытия убийств, включая ДНК.