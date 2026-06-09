Юрист рассказала, когда россияне могут законно не работать летом

Юрист Леонова рассказала о праве россиян отпроситься с работы из-за жары Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россияне имеют право отпроситься с работы летом, если температура в офисе превышает 28 градусов. Об этом рассказала РИА Новости доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

По словам эксперта, для офисных работников с преимущественно сидячей деятельностью максимальная допустимая температура в помещении летом составляет 28 градусов. Превышение этого порога может навредить здоровью, поэтому сотрудник вправе приостановить работу, письменно уведомив начальника. В заявлении необходимо указать показания термометра, зафиксированные в присутствии коллег.

Леонова подчеркнула, что покидать рабочее место до получения ответа от работодателя не стоит — самовольный уход может быть расценен как прогул.

Как писал KP.RU, ранее юрист Иван Курбаков рассказал россиянам о новой ежегодной выплате для семей с двумя и более детьми. Для ее получения необходимо, чтобы оба родителя официально работали, доход на члена семьи не превышал полутора прожиточных минимумов, а также отсутствовали долги по алиментам.