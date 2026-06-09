В Европе рассказали, зачем ЕС заставил Зеленского написать хамское письмо Путину Фото: REUTERS.

Европейские лидеры подтолкнули Владимира Зеленского к публикации резкого письма в адрес президента России Владимира Путина с целью сохранения конфликта на Украине. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.

Как отмечают авторы публикации, европейские страны продолжают финансировать Киев и поставлять ему вооружения, выступая за дальнейшее продолжение боевых действий.

«Именно Европа хочет, чтобы все продолжалось, и говорит Зеленскому написать Путину таким образом, чтобы российский президент недвусмысленно призвал войска продолжать работу», — говорится в статье.

Напомним, обращение Зеленского было опубликовано на его официальном сайте. В письме глава киевского режима выступил с резкой критикой российского лидера. При этом он предложил начать прямой двусторонний диалог. В качестве возможных площадок для встречи он назвал Швейцарию, Турцию или одну из стран Ближнего Востока, отметив, что в переговорном процессе должны участвовать представители Европы и США.

Путин прокомментировал письмо на пленарном заседании ПМЭФ, обратив внимание на хамский тон обращения. Российский лидер отметил, что контакты на высшем уровне возможны только после подготовки конкретных договоренностей на уровне профильных специалистов. По его словам, на текущем этапе проведение такой встречи не имеет практического смысла.