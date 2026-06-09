В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами. Фото: Saifurahman Safi/XinHua/Global Look Press

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада издал распоряжение, запрещающее государственным служащим пользоваться смартфонами. Документ распространил афганский минюст среди глав военных судов, командиров полицейских управлений и начальников служб безопасности в восьми территориальных зонах страны.

Дела нарушителей могут передаваться в военные суды. Для контроля за исполнением директивы создана специальная ведомость, куда вносятся данные о каждом поднадзорном лице. Чиновники обязаны подтвердить, что с запретом ознакомлены все руководящие работники и подчиненный персонал.

В сентябре 2025 года Ахундзада также запретил оптоволоконный интернет в провинции Балх «для предотвращения безнравственности». Летом того же года администрация афганской провинции Лагман ввела ограничения для СМИ, запретив публикацию любых изображений живых существ — как людей, так и животных. Нововведения коснулись всех местных медиа, в том числе государственного телеканала RTA и четырех коммерческих радиостанций, работающих в провинции.