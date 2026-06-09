Беременная двойней адвокат внезапно умерла за день до родов

Тинатин Бериашвили Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

В Грузии трагически погибла 32-летняя адвокат Тинатин Бериашвили, находившаяся на последних сроках беременности. Женщина ожидала рождения двойни, однако врачам не удалось спасти ни её, ни младенцев. Об этом сообщает портал Ambebi.ge.

По информации издания, трагедия произошла дома. Будущей матери внезапно стало плохо, и она потеряла сознание. Прибывшая бригада скорой помощи экстренно доставила женщину в больницу, однако проведенные реанимационные мероприятия не принесли результата.

На данный момент точная причина смерти не установлена, назначены необходимые экспертизы. Родственники погибшей предполагают, что причиной внезапной смерти могла стать тромбоэмболия.

«Она была очень талантливым и профессиональным адвокатом. Со дня на день должна была стать мамой. Нам говорят, что причиной мог стать тромб», — сообщают близкие Тинатин.

В настоящее время специалисты выясняют все обстоятельства и точные причины произошедшего.

В апреле в Ростовской области 27-летняя женщина скончалась во время родов. Её новорождённая дочь была спасена кесаревым сечением. Экспертиза установила, что вместо эпидуральной анестезии женщине ввели транексамовую кислоту для остановки кровотечений, что привело к поражению мозга.