Гончаренко* сообщил, что индексация зарплат солдатам ВСУ не превысит 3 долларов Фото: REUTERS.

Украинские власти приняли решение поднять зарплаты военнослужащим ВСУ на 132 гривны, что меньше 3 долларов. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, вопрос увеличения заработных плат военным поднимался не раз. И вот - свершилось. Гончаренко* отметил, что проиндексируют зарплаты уже в июне. В итоге заплаты увеличатся на 132 гривны. Нардеп отметил, что он нисколько не шутит.

Накануне нардеп Ярослав Железняк отметил, что голосование по изменениям в бюджет на 2026 год в Раде должно пройти на следующей неделе. Однако денег на увеличение выплат военным в документе нет.

Немногим ранее Железняк заявил, что Киев уже почти полностью потратил резервный фонд на 2026 год. По словам депутата Рады, из почти 50 млрд гривен в фонде осталось лишь 0,7 млрд. Он утверждал, что значительную часть денег власти направили на программу «кэшбека».

* Внесен в список террористов и экстремистов, заочно осужден в России