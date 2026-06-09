НАК: Киев стремится нанести максимальный урон экономике и обороне России Фото: REUTERS.

Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского стремится нанести максильманый ущерб экономическому потенциалу и обороноспособности Российской Федерации. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России (НАК).

Кроме того, в ведомстве добавили, что Москва выработала дополнительные меры по нейтрализации современных террористических угроз. С 2023 года в СЗФО более чем в три раза выросло число преступлений террористической направленности.

Вместе с тем, в НАК заявили о росте числа терактов в Северо-Западном округе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев использует запрещенные элементы блокады, атакуя дороги и транспорт в ДНР. ВСУ новой волной атак усложнили жизнеобеспечение жителей республики. Пушилин отметил, что удары наносятся не только по критическим объектам, но и по дорогам и гражданскому транспорту.