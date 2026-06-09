Трафик музыкальных ИИ-сервисов в России вырос на четверть

С начала 2026 года жители России стали активнее использовать искусственный интеллект для генерации мелодий и обработки вокала. По данным аналитиков мобильного оператора Yota, изучивших обезличенные данные абонентов, суммарный трафик на профильные сервисы вырос с начала года более чем на 20%. При этом продолжительность пользовательских сессий увеличилась на 45%. Относительно мая прошлого года этот показатель вырос почти на четверть.

Главный драйвер популярности — нейрокаверы. Речь идёт о перепевках известных хитов синтезированными голосами знаменитостей. Самый яркий пример — кавер на композицию «Седую ночь», исполненный «голосом» Канье Уэста, который набрал 29 миллионов прослушиваний в Shazam.

Среди российских пользователей безусловным ресурсом-лидером для генерации музыки является платформа Suno. На неё приходится 73% всей аудитории музыкальных нейросетей и 94% от общего времени использования. Трафик этого сервиса с января увеличился более чем на 20%.

Второе место занимает Vocal Remover (около 20% аудитории). Инструмент позволяет выделять вокал из готовых треков для последующего использования в каверах. Замыкает тройку Udio с долей около 3%, который генерирует музыку по текстовым запросам.

Самую высокую динамику показывают сервисы для работы с голосом и создания AI-каверов. Например, трафик Moises.ai вырос более чем вдвое (+116%), а Vocal Remover прибавил почти 65%. Особенно впечатляет Covers.ai: в апреле 2026-го объём его трафика превысил январский уровень в 20 раз, а годовой рост составил 78%.