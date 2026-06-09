На Украине заявили о серьезном ударе по экономике: ЕС убивает сталелитейную промышленность страны

Guardian: новые квоты ЕС могут уничтожить украинскую металлургию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новые ограничения Евросоюза на импорт могут нанести серьезный удар по украинской экономике и оборонным возможностям страны. Такое заявление сделал генеральный директор «Метинвеста» Юрий Рыженков, передает Guardian.

С 1 июля ЕС вводит обновленную систему квот на импорт стали. По новым правилам объем беспошлинных поставок сокращается вдвое, а пошлина на продукцию сверх квот увеличивается до 50%. По словам Рыженкова, такие меры могут «убить украинскую сталелитейную промышленность».

«На наш взгляд, это несправедливый подход. Украина не представляет существенной угрозы для сталелитейной промышленности ЕС», — подчеркнул глава компании.

По его словам, «уничтожение одной из функционирующих отраслей промышленности не кажется разумным решением».

Украинские металлурги предупреждают, что новые ограничения приведут к потере сотен миллионов фунтов налоговых поступлений, необходимых для финансирования обороны. Ситуацию усугубляют разрушенная инфраструктура, перебои с электроэнергией и потеря ключевых производственных активов, включая мариупольские предприятия и доступ к углю из Покровска.

Ранее Financial Times писало, что планируемое Евросоюзом сокращение импорта стали может обойтись Украине в миллиард евро неполученной прибыли. По словам представителя украинской металлургической компании «Метинвест», подобные ограничения полностью лишат местных производителей шансов продавать свою продукцию в Европу.