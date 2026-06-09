Три человека получили ножевые ранения после нападения в школе в Британии

После инцидента в школе Co-Op Academy, расположенной на Плант Хилл Роуд, стражи порядка оперативно задержали подозреваемую Фото: REUTERS.

В Манчестере прямо в школьном здании произошло нападение с ножом, в результате которого пострадали три человека. Все раненые получили травмы, которые, по предварительным данным, не угрожают их жизни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на местную полицию.

После инцидента в школе Co-Op Academy, расположенной на Плант Хилл Роуд, стражи порядка оперативно задержали подозреваемую — ею оказалась девушка. Внутри учебного заведения немедленно ввели режим изоляции, чтобы обезопасить остальных учеников и персонал.

Представитель полиции пояснил, что трое пострадавших действительно получили ножевые ранения, однако серьёзной угрозы их здоровью в настоящий момент нет. Он также добавил, что экстренные службы продолжают работать на месте происшествия и оказывают школе всю необходимую поддержку.

Правоохранители заверили общественность, что более широкой угрозы для учащихся и учителей нет. У школьных ворот и на самой территории дежурят машины полиции и скорой помощи.

Ранее KP.RU писал о другом резонансном инциденте в Германии. Там афганский мигрант был арестован за сексуальное насилие над 11-летней девочкой в туалете школы для детей с особенностями развития.