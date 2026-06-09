Блогер или журналист: на ПМЭФ обсудили трансформацию медиа в цифровую эпоху

Современные медиапроекты используют блогерские форматы для работы с новыми аудиториями/ Фото: Shutterstock.

В России на ПМЭФ-2026 обсудили трансформацию медиапотребления и роль блогеров и журналистов в цифровую эпоху. Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов рассказал, как современные технологии и новые форматы меняют работу медиа.

«Мы постепенно движемся в одну точку. Блогеры заимствуют инструменты классических медиа, а журналисты активно используют форматы, которые появились в цифровой среде. В итоге все занимаются одним и тем же – пытаются заинтересовать аудиторию и завоевать ее внимание», – отметил Иксанов.

Он подчеркнул, что современные медиапроекты используют блогерские форматы для работы с новыми аудиториями, делая контент более простым и доступным. Также эксперт отметил роль искусственного интеллекта. Подобные технологии расширяют возможности редакций, но не заменяют креатив человека.

«Выиграет сегодня тот, кто умеет все: работать в кадре, придумать ИИ-агента, придумать крутой промт, придумать, как креативно подойти к герою, чем-то его заинтересовать и вытащить эксклюзив. Все это вместе как раз и создает образ современного продвинутого журналиста», – добавил Иксанов, обращая внимание на необходимость сочетания навыков и профессионализма в новой медиареальности.