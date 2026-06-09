Поезда в Крым возобновили движение по расписанию Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Все поезда, следующие в Крым, будут доведены до конечных станций маршрута, а отправление составов из республики планируется в соответствии с расписанием. Об этом сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезда из Крыма планируются с начальных станций маршрута и по расписанию. Все поезда в Крым будут идти до своих обычных конечных станций», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

По данным на 10:00 мск, ряд поездов «Таврия» продолжает движение с опозданием. В частности, поезд №068 сообщением Симферополь — Москва, отправившийся 8 июня, задерживается на один час. Поезд №174 Евпатория — Москва следует с опозданием на три часа, поезд №092 Севастополь — Москва — на 6,5 часа. Поезд №194 Севастополь — Челябинск, отправившийся 9 июня, задерживается примерно на один час.

Нарушения в графике движения поездов на Крымской железной дороге возникли в понедельник, 8 июня, после ночной атаки беспилотников.

Напомним, массированные атаки дронов на территорию Крымского полуострова продолжаются уже несколько дней. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара БПЛА по тепловозу пассажирского поезда Москва — Симферополь был ранен машинист, а его помощник погиб. Среди пассажиров пострадавших нет.