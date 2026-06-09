Не вскакивайте резко: врач назвала привычку, ведущую к инсульту

Даже у здоровых молодых людей резкий подъем может вызвать головокружение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие привыкли вскакивать с кровати сразу после звонка будильника, чтобы не опоздать на работу или учебу. Однако такая привычка может негативно сказаться на самочувствии и даже повысить риск серьезных проблем со здоровьем. Врач-невролог Ирина Завалко рассказала, почему организму нужно время на пробуждение. Об этом пишет «Абзац».

«Резкий подъем после сна по будильнику, когда человек еще не отошел от отдыха и сразу бежит собираться на работу, – это всегда стресс. Хотя для относительно здорового человека лет 30–40 это не приведет к фатальным событиям», – предупредила эксперт.

Однако даже у здоровых молодых людей резкое вставание может вызвать головокружение и потерю равновесия, а у тех, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям и имеет изменения сосудов, это способно спровоцировать инфаркт или инсульт

По словам Завалко, одной из самых частых проблем после быстрого подъема становится ортостатическая гипотензия – состояние, при котором давление резко падает при переходе из лежачего положения в вертикальное. В результате человек может почувствовать слабость, потемнение в глазах или потерять равновесие.

Ранее «Царьград» писал о трагической судьбе актрисы Наталья Юнникова, которая прославилась ролью следователя Василисы Михайловой в сериале Возвращение Мухтара. Актриса скончалась от инсульта.