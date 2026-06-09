Карл III, боясь скандала, готов пойти на унизительную сделку своей невестки: подробности

Король Великобритании Карл III Фото: REUTERS.

Король Великобритании Карл III боится скандала, поэтому он готов пойти на унизительную для него сделку с бывшей невесткой Сарой Фергюсон — экс-супругой его брата Эндрю. Об этом сообщает Closer Magazine.

Отмечается, что Фергюсон хочет получить пожизненное финансовое обеспечение за молчание. Что именно она может рассказать, не сообщается. Однако известно, что женщина готовится выпустить свои мемуары.

Король Карл III готов на сделку из-за страха скандалов, но принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон против, они опасаются прецедента. Наследник престола безуспешно пытался убедить отца занять твердую позицию по делу принца Эндрю.

Бывший принц Эндрю под следствием за скандал с финансистом Джеффри Эпштейном и обвинения в коррупции. Букингемский дворец пока не комментирует. Сара Фергюсон также замечена в скандалах, связанных с Эпштейном. Правда, пока правоохранительные органы ей не заинтересовались, а вот Эндрю может грозить пожизненное заключение.