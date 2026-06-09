Лукашенко призвал Верховный суд Белоруссии перенимать опыт соседа: "Надо подсматривать, что в великой России делается"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда РФ Игорем Красновым призвал белорусский Верховный суд перенимать опыт России.

«Надо подсматривать, что в великой России делается в этом плане, где-то может быть и опыт повторять», — сказал он в ходе встречи.

Лукашенко также отметил, что судьи зависимы только от закона и должны действовать в определенных им рамках, но при этом обладать опытом и судить по справедливости, как, по словам белорусского лидера, «говорят в народе», поскольку жизнь многообразнее любого закона.

2 июня президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Главной темой беседы стало дальнейшее развитие двустороннего взаимодействия — лидеры детально обсудили совместное сотрудничество в различных отраслях. Во время диалога Путин и Лукашенко также обсудили новую российскую систему подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ), которая заработала с начала месяца.