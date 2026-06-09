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НовостиВ мире9 июня 2026 10:26

КНР осудил планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью в Средиземноморье

Китай готов признать легитимными лишь те ограничения ЕС, которые одобрены СБ ООН
Арина СЕРОВА
Китай готов признать легитимными лишь те ограничения ЕС, которые одобрены СБ ООН

Китай готов признать легитимными лишь те ограничения ЕС, которые одобрены СБ ООН

Фото: REUTERS.

Китай выступает против односторонних антироссийских санкций стран ЕС, не закрепленных в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Поводом для комментария стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она сообщила о намерении разрешить европейским кораблям проводить осмотр и задержание танкеров с российской нефтью в Средиземноморье. Журналисты попросили китайскую сторону дать оценку этой инициативе.

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин внимательно следит за ситуацией. Позиция страны остается неизменной. Китай не намерен поддерживать в этом Брюссель.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», - подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что КНР признает легитимными лишь те ограничения, которые одобрены Советом Безопасности ООН.

KP.RU прежде писал, что правительство РФ обязательно даст ответ в случае нелегального задержания своих танкеров в Средиземном море. Военный эксперт Владислав Шурыгин уже спрогнозировал три сценария развития событий. Подробнее о них читайте на сайте издания.