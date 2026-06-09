КНР осудил планы ЕС по задержанию танкеров с российской нефтью в Средиземноморье

Китай готов признать легитимными лишь те ограничения ЕС, которые одобрены СБ ООН Фото: REUTERS.

Китай выступает против односторонних антироссийских санкций стран ЕС, не закрепленных в международном праве и не одобренных Советом Безопасности ООН. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Поводом для комментария стало заявление главы евродипломатии Каи Каллас. Она сообщила о намерении разрешить европейским кораблям проводить осмотр и задержание танкеров с российской нефтью в Средиземноморье. Журналисты попросили китайскую сторону дать оценку этой инициативе.

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин внимательно следит за ситуацией. Позиция страны остается неизменной. Китай не намерен поддерживать в этом Брюссель.

«Китай последовательно выступает против незаконных односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве», - подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что КНР признает легитимными лишь те ограничения, которые одобрены Советом Безопасности ООН.

KP.RU прежде писал, что правительство РФ обязательно даст ответ в случае нелегального задержания своих танкеров в Средиземном море. Военный эксперт Владислав Шурыгин уже спрогнозировал три сценария развития событий. Подробнее о них читайте на сайте издания.