Песков: Россия будет рада принять делегацию США в любой момент Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда готова принять американскую делегацию. Переговорщики от Вашингтона всегда были и будут желанными гостями в Москве.

«Контакты США продолжаются с нами и с украинцами. Точной даты приезда к нам пока нет. Мы в любой момент будем рады видеть их», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на ближайшее время не запланированы телефонные разговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Также американская сторона не предоставила информацию о результатах встречи Владимира Зеленского с представителями США - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Ранее KP.RU сообщил, что Василий Небензя, постпред России при ООН, заявил, что переговоры по Украине не ведутся из-за недоговороспособности Киева. Он подчеркнул, что Зеленский должен отменить указ, запрещающий переговоры с Россией, прежде чем обсуждать предложения о встрече.