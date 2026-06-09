Над медсанчастью Энергодара сбиты три БПЛА ВСУ, повреждены генераторы Фото: REUTERS.

Во вторник ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области беспилотниками. Повреждены магазин, кафе и генераторы медсанчасти. Жертв нет. Об этом рассказал глава администрации города Максим Пухов.

«Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6:26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА. Атака на крышу магазина «Мера». Повреждений и возгорания нет. Пострадавших нет», — резюмировал чиновник в своем канале в «Максе». Однако в прошлые сутки город также подвергся обстрелу со стороны киевского режима, в этот раз пострадали четыре человека.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ в ночь на 7 июня 2026 года попытались атаковать не только гражданские объекты в Энергодаре, но и ударить по ЗАЭС. Атака киевского режима сорвана, все воздушные цели сбиты, станция работает штатно.