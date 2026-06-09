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НовостиПолитика9 июня 2026 10:37

Над медсанчастью Энергодара сбиты три БПЛА ВСУ, повреждены генераторы

ВСУ снова обстреляли Энергодар, жертв нет
Людмила МИТРОХИНА
Над медсанчастью Энергодара сбиты три БПЛА ВСУ, повреждены генераторы

Над медсанчастью Энергодара сбиты три БПЛА ВСУ, повреждены генераторы

Фото: REUTERS.

Во вторник ВСУ атаковали Энергодар в Запорожской области беспилотниками. Повреждены магазин, кафе и генераторы медсанчасти. Жертв нет. Об этом рассказал глава администрации города Максим Пухов.

«Сегодняшнее утро выдалось тревожным. Начиная с 6:26, противник несколько раз атаковал наш город с использованием БПЛА. Атака на крышу магазина «Мера». Повреждений и возгорания нет. Пострадавших нет», — резюмировал чиновник в своем канале в «Максе». Однако в прошлые сутки город также подвергся обстрелу со стороны киевского режима, в этот раз пострадали четыре человека.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ в ночь на 7 июня 2026 года попытались атаковать не только гражданские объекты в Энергодаре, но и ударить по ЗАЭС. Атака киевского режима сорвана, все воздушные цели сбиты, станция работает штатно.