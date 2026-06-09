Врач предупредила, как некачественные солнцезащитные очки вредят глазам

Некачественные очки провоцируют проблемы со зрением. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В жаркую пору солнце становится особенно активным, и неправильный выбор очков может навредить глазам. Офтальмолог Мария Левина рассказала, на что обращать внимание при покупке солнцезащитных очков, чтобы защитить зрение и не усугубить нагрузку на глаза. Об этом пишет «Абзац».

«Если это некачественная защита, то темные стекла приводят к тому, что зрачок рефлекторно из-за недостатка освещения расширяется. Если линза при этом не имеет фильтров от ультрафиолета, то получается, что нет никакого препятствия и максимально опасный широкий пучок излучения попадает на сетчатку глаза», – предупредила Левина.

Специалист посоветовала покупать очки только в лицензированных оптиках и выбирать сертифицированные модели. По ее словам, лучше отдавать предпочтение линзам серого, коричневого или янтарного оттенка, а сама оправа должна хорошо прилегать к лицу.

Кроме того, врач отметила, что поляризационное покрытие помогает уменьшить блики от воды, асфальта и стекол, снижая нагрузку на глаза. Для города летом обычно достаточно второй или третьей категории защиты, а для пляжа и гор рекомендуется четвертая.

Прежде офтальмолог Виктор Гусев предупредил, что операция по изменению цвета глаз, популярная среди россиянок, может привести к глаукоме и другим необратимым последствиям, приводит Lenta.ru.