В Казани нашли мертвым мужчину, сменившего имя на Исус Христос Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани обнаружили тело мужчины, который несколько лет назад официально взял себе имя Исус Христос. Трагедия произошла в одной из квартир жилого дома на улице Шамиля Усманова. Как сообщает «КП-Казань», причиной для вызова полицейских стал устойчивый неприятный запах из подъезда, на который пожаловались соседи.

Когда сотрудники полиции вскрыли запертую дверь, они нашли хозяина квартиры без признаков жизни. Погибшим оказался 46-летний Евгений Чекулаев, который в 2020-м году стал Иисусом Петровичем Христосом. По предварительным данным следствия, криминальный характер смерть не носит.

Известно, что в последнее время мужчина злоупотреблял спиртным и практически перестал выходить на улицу. Решение сменить имя на Исуса Христоса казанец принял еще в 2020 году. Однако этот шаг вызвал вопросы у прокуратуры, и в 2026 году надзорное ведомство добилось, чтобы ему вернули прежние фамилию, имя и отчество.

Кроме того, в 2025 году суд приговорил его к двум годам условного заключения. Причиной стала фиктивная регистрация иностранных граждан в его собственной квартире. Еще в феврале суд обязал бывшего Исуса получить новый паспорт на основании свидетельства о рождении и навсегда отказаться от религиозного псевдонима.